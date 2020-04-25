شكرا لقرائتكم خبر عن يتصدرهم الإثيوبيين واليمنيين.. «حرس الحدود» يقبض على 101 مهرب من 6 جنسيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحبطت قوات حرس الحدود، خلال شهر شعبان الماضي، محاولات لتهريب ما مجموعه 1076 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير، و1377 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني: إن” المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة والتسلل عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر شعبان من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1076 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مناطق جازان ونجران وعسير، و1377 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير”.

وأضاف “القريني”: كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 101 شخص بينهم 36 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و31 متهمًا من الجنسية اليمنية، و27 متهمًا سعودي الجنسية، و3 متهمين من الجنسية الصومالية، ومتهمان من الجنسية الإريترية، ومثلهما من الجنسية الأردنية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود للمملكة”.

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