شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «مصلى الإمام الجديد» بالحرم المكي بعد تنفيذه خلال 18 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام, الذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد المقدرة مساحته بـ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث صُمم ونُفذ بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

Advertisements

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديون من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي و الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني وعدد من المهندسين العاملين على المشروع.