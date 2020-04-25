العشوائيات وانعكاساتها الصحية

في ظل النمو العمراني المتسارع والمتزايد في المملكة العربية السعودية برزت ظاهرة الأحياء العشوائية التي لا تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ ، والتي تفتقر لقواعد وسياسات التخطيط والتنظيم و قواعد البناء وشروط السكن الصحي حتى أصبحت تشكل تحدي كبير للجهات المسؤولة والاجهزة الرقابية.

خطر هذه الأحياء العشوائية لم يعد يقتصر على القاطنين في هذه الأحياء، وأصبح خطر يلامس جميع سكان المدينة صحياً واجتماعياً وامنياً ،إن الظروف التي نعيشها اليوم و في ظل جائحة كورونا والتزايد المتسارع في اعداد المصابين بفايروس كورونا وسرعة انتشاره وتناقل العدوى، حيث اجرت الفرق الصحية المسح الميداني النشط لفايروس كورونا ولوحظ أن أكثر المناطق انتشارًا للفايروس تتمركز بشكل كبير في الأحياء والمناطق العشوائية المخالفة.

واتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين أفضل الاجراءات الاحترازية و خطوات جادة للحد والقضاء من تفاقم هذا الخطر المتزايد وبشكل ملحوظ في هذه الأحياء العشوائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

تعد العشوائيات من اكبر معوقات التنمية وبؤرة للمشاكل الاجتماعية والصحية والأمنية حيث ان الأبنية المتلاصقة بشكل عشوائي و شبكات الشوارع الضيقة والغير منظمة والتي تؤثر بشكل مباشر لحركة النقل وانسيابية المرور وتعد عائقًا حتى لدخول سيارات الإسعاف والطوارئ والإطفاء ، كما تفتقر هذه الاحياء العشوائية الى المناطق المفتوحة والساحات العامة ،التي يمكن الاستفادة منها في حالة تطبيق أي من خطط الطوارئ في ظل هذه الأزمة وان وجدت فأنها تكون عبارة عن أماكن مهملة تتجمع فيها النفايات التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

وفي ظل هذه الظرفالذي يحتم علينا عدم القبول بالمناطق العشوائية كواقع حال ، وضرورة مواجهة المشكلة والإسراع بعملية تطوير و تنمية منسقه لهذه المناطق والأحياء التي تضم عدد غير قليل من السكان وإيجاد أفضل الحلول والبدائل المناسبة ،ومحاولة احتواءها ووقف تمددها وعدم تكون مناطق عشوائية جديدة خاصة أنها تتمركز في وسط المدينة والمناطق الداخلية بإختيار افضل المناهج العلمية التي تؤدي للحلول والبدائل المناسبة وفق آلية ممنهجة وتطوير متدرج للوصول الى أفضل النتائج مع الأخذ بالإعتبار الأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، والعمل على تحويلها لبيئة عمرانية منظمة وأمنة ومستدامة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

المهندس محمد عمار الشمراني

طالب ماجستير، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود

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