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ارتفاع إصابات كورونا فى ليبيا لـ 61 حالة وشفاء 18 أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان نقلته " روسيا اليوم "  إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81 عينة سلبية وواحدة إيجابية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في ليبيا إلى 61 إصابة بعد تسجيل الحالة الجديدة، ووصلت عدد حالات الشفاء إلى 18، بينما توفي مريضان جراء الفيروس القاتل.

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