فيسبوك يطلق خدمة دردشة فيديو جماعية منافسة لـ Zoom‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

في تحديث مهم ينطوي على مواجهة الارتفاع المفاجئ في شعبية خدمة الدردشة المرئية Zoom، أضاف موقع التواصل العالمي فيسبوك غرف دردشة فيديو مؤلفة من 50 شخصًا إلى شبكته الاجتماعية، من المتوقع أن توفر للمستخدمين المزيد من طرق التواصل مع الأصدقاء بينما يفصلهم وباء كورونا.

وكان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أعلن، يوم الجمعة، أن شركته ستقدم ميزة "غرف الدردشة"، وهي ميزة جديدة تسمح للأعضاء بإنشاء غرف دردشة فيديو عامة أو خاصة للتفاعل مع الأصدقاء والغرباء.

Advertisements

وتأتي تلك الخطوة، كجزء من جهود فيسبوك لمعالجة الأوضاع الاجتماعية الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا، كما حسّن فيسبوك بعض الموضوعات لخدمات Messenger وFacebook Live وInstagram والتي تهدف إلى تسهيل التواصل مع الأصدقاء المقربين والمتابعين.

ولعل أبرز ما كُشف عنه هو خدمة Messenger Rooms، التي تسمح لكل من Facebook وFacebook Messenger. بإنشاء مكالمات فيديو جماعية، كما يمكن للمضيفين دعوة أي شخص للانضمام ، حتى لو لم يكن لديهم حساب على Facebook، ومن المتوقع أن تضم الغرف قريبًا ما يصل إلى 50 مستخدمًا دون حد زمني. بحسب ما ذكر موقع venturebeat.

ويبدو أن إطلاق فيسبوك الجديد غير المقيد بإنشاء حسابات لغرف Messenger، يأتي كرد على تلك الشعبية التي تحققت لتطبيق Zoom، الذي وصل إلى 300 مليون مستخدم نشط يوميًا.

كما اتبعت منصات دردشة فيديو أخرى مثل "Skype"خطى Zoom، حيث أسقطت متطلبات الاشتراك في الحساب ووسعت عدد المستخدمين.