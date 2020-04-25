إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشـرات بالاختـناق شمـــالي الضفـــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُصيب شاب فلسطيني برصاص مطاطي في البطن، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وانطلقت المسيرة، أمس الجمعة، تنديداً بإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أراض فلسطينية محتلة، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً.
وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان والمنازل، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى إصابة شاب (21 عاماً) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.
وأكد أن مسيرة أمس انطلقت تنديداً بمساعي الاحتلال الإعلان عن ضم مناطق الأغوار الفلسطينية، والمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، داعياً إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع لوقف هذا القرار.
وكانت قوّات الاحتلال، قد أصابت مساء السبت في كفر قدوم، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، وأطلقت قوات الاحتلال حينها، قنابل الغاز ما تسبب بعشرات حالات الاختناق بين الشبان. (مواقع إخبارية)
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