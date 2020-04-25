التحالف العربي يمدد وقف إطلاق النار في اليمن شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من أمس الأول الخميس الموافق ( 30 شعبان 1441 ه / 23 أبريل 2020). وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن وقف إطلاق النار يأتي امتداداً لإعلان القيادة السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم.

وأشار إلى أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي لإتاحة الفرصة للاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تجدد تأكيد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

في الأثناء، شدد السفير الأمريكي لدى اليمن على إنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في البلاد. وقال السفير كريستفر ھنزل، إن الولايات المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث الرامية لإنهاء الصراع القائم عبر عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. وأضاف ھنزل، في تغريدة على «تويتر» أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني كأحد أبرز المانحين في دعم الجھود الھادفة لتلبية احتياجات اليمن الإنسانية. ودعا سفير واشنطن لدى اليمن جميع الأطراف في البلاد إلى إنهاء الحرب فوراً، وأكد أن التسوية السياسية هي المسار الحقيقي الوحيد لإحلال السلام.

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ومع دخول اليوم الأول من شهر رمضان، قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بقذائف مدفعية. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل المزارع التابعة للمواطنين في البلدة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارع بشكل مكثف ومتواصل خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه الخروقات في سياق انتهاكات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية الأممية، وفي إطار تصعيدها العسكري المتواصل جنوب الحديدة، الذي يقابله صمت من المجتمع الدولي.

(وكالات)