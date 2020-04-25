لندن وبروكسل تتبادلان اللوم بسبب تعطل المفاوضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أمس الجمعة، اللوم حول غياب تقدم بعد أسبوع من التفاوض بخصوص العلاقة في مرحلة ما بعد بريكست، ما ولد شكوكاً حول قدرتهما على الاتفاق بحلول نهاية العام كما كان متوقعاً وأعرب كبير مفاوضي الاتحاد، ميشال بارنييه، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، متهماً لندن بعدم الجدية.

وقال: «هدفنا الذي كان يقضي بإحراز تقدم ملموس أنجز جزئياً». وأوضح أن «المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام بشكل جدي بعدد من النقاط الأساسية».

ورأى بارنييه، أنه «ليس بمقدور المملكة المتحدة رفض تمديد الفترة الانتقالية، وفي الوقت نفسه إبطاء المباحثات في بعض المجالات».

وإذ اعتبر المفاوض الفرنسي الجنسية أنها «صعوبات كبيرة»، إلا أنه أشار إلى أنه «لا يزال بالإمكان تجاوزها».

وجاءت تصريحات بارنييه، عقب مفاوضات أجريت عبر خدمة الفيديو، أكد خلالها البريطانيون من جديد إرادتهم عدم تمديد الفترة الانتقالية.

تحدث البريطانيون في بيان عن «تقدم محدود» بسبب وجود «اختلافات مهمة» مع الأوروبيين، واتهموا بروكسل باقتراح اتفاق «أقل بكثير» من الاتفاقات التي وقعها الاتحاد سابقاً مع دول أخرى.

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وأكد البيان أنه «علينا الآن التقدم بشكل بناء. المملكة المتحدة مصممة على الوصول إلى حل وسط على أساس اتفاق تبادل حر».

واعتبر مصدر أوروبي أنه «في المجمل، لم يتم إحراز تقدم بتاتاً». وأضاف: «المشكلة هي أن بريكست لم يعد يحظى بالاهتمام مع تفشي الوباء العالمي. هناك نقص في الاهتمام السياسي- وهذا أمر طبيعي نظراً إلى الظروف- والكسل». وحتى لو لم تكف لندن وبروكسل عن إظهار «طموحهما» وإرادتهما في المضي قدماً، إلا أن الانقسامات التي كانت موجودة مطلع مارس/آذار الماضي، لا تزال قائمة. وأوضح مصدر مطلع على المحادثات، أن «البريطانيين لا يلتزمون في المجالات التي ليست لديهم مصلحة في التوصل إلى اتفاق فيها».

ويرغب البريطانيون في التوصل إلى اتفاقات عدة (علاقة تجارية والصيد البحري...) فيما تريد بروكسل اتفاقاً شاملاً والمضي قدماً في المواضيع في الوقت نفسه. ويشكل الصيد البحري موضوعاً شائكاً أيضاً بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية. وقال البريطانيون الذين لم يقدموا بعد مقترحهم حول الموضوع: «لا يمكننا التقدم في هذا الشأن إلا في حال منحت المملكة المتحدة حق مراقبة استعمال مياهها نهاية هذا العام».

ولا تزال مسألة شروط المنافسة المثيرة للجدل معلقة، ويريدها الاتحاد الأوروبي «شفافة وعادلة» لمنع ظهور اقتصاد غير منظم على حدوده.

ويترقب عقد جولات أخرى للمفاوضات بين الطرفين في مايو/أيار المقبل.(وكالات)