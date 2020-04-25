الحراك اللبناني يعود لقطع الطرقات والتظاهر أمام المصارف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس الجمعة، بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة أسبوعين جديدين، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن المرتكبون سيدخلون السجن وأن الحكومة ستكون مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد، في حين فيما واصلت الانتفاضة الشعبية تحركاتها وعادت إلى خيار قطع الطرقات وتسيير تظاهرات أمام المصارف احتجاجاً على الارتفاع الجنوني للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بعدما لامس ال 4000 ليرة.

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كما ناقش مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء عدداً من البنود بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وسبق أن ترأس عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس«كورونا»، وعرض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة، فيما اطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من «كورونا» والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/‏‏ 5 /‏‏ 2020 على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

وقال دياب​ بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: قررنا تكليف شركة دولية بالتدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان، بالتزامن فإن السيولة في المصارف بدأت تنضب والمطلوب مبادرة والتصرف سريعاً فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام، لافتاً إلى أننا نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 أكتوبر التي تفوق 50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص، مشيراً إلى أننا نسمع أصوات اللبنانيين التي تطالب بالتغيير لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة والتغيير يحصل من داخل آلية النظام والمحاسبة قائمة والمرتكبون سيدخلون إلى السجون حتماً. من جهة أخرى، عادت انتفاضة 17 أكتوبر الماضي إلى التحرك من جديد، إذ بعد احتجاجاتها خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع انعقاد الجلستين التشريعيتين عبر التظاهرات السيارة، عادت إلى خيار قطع الطرقات لاسيما الدولية منها نحو البقاع والشمال والجنوب وفي بيروت احتجاجاً على الارتفاع الجنوي للدولار الأمريكي بعدما لامس الأربعة آلاف ليرة لبنانية، ونزل الناس إلى الشوارع واشعلوا الإطارات المطاطية وقطعوا الطرقات في أكثر من منطقة في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع، وحصلت إشكالات بينهم وبين الجيش اللبناني والقوى الأمنية لاسيما في البقاع الأوسط وسقط جرحى من المدنيين والعسكريين، نتيجة الاشتباكات بالحجارة وإطلاق القنابل الدخانية والرصاص المطاطي، وقطعت طريق البقاع في تعلبايا وسعدنايل بالأتربة والعوائق، وطريق في الجية وبرجا وحصل تكسير لواجهات المصارف في طرابلس وفي صيدا، فيما سيرت تظاهرات أمام مصرف لبنان في بيروت طالب خلالها المحتجون رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.