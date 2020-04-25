«مأساة المسنين» تفجر معركة بين الحكومة والمعارضة في المجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجرت قضية الوفيات الكبيرة في دار للمسنين في بودابست، معركة بين حكومة رئيس الوزراء فكتور أوربان الذي يتمتع بصلاحيات معززة، والمعارضة المحاصرة. ومن أصل 1500 مقيم فيها، أصيب 284 شخصاً ب(كوفيد-19)، وتوفي 28، أي 11 في المئة من 239 وفاة سجلت رسمياً في المجر.

واتهمت المديرة العامة للصحة التي عينتها الحكومة مؤخراً، المجلس البلدي أولاً بأنه ترك نزلاء دار المسنين بلا طبيب لأكثر من أسبوع. وهدد فيكتور أوربان باللجوء إلى القضاء عندما تنتهي الأزمة. ونفى رئيس بلدية بودابست الاتهام، ونشر وثائق تثبت وجود نقص في معدات الحماية على المستوى الوطني. وخلافاً للوحدة التي سادت في الكثير من الدول الأوروبية، أكد رئيس الوزراء أن المجر «ليست بحاجة» إلى المعارضة للسيطرة على الوباء.

في الولايات المتحدة وصل عدد الوفيات الناتجة عن الجائحة إلى 50 ألفاً، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام والأعلى في العالم. وأصيب نحو 875 ألف أمريكي بالمرض التنفسي شديد العدوى (كوفيد 19) الذي يسببه الفيروس، وتوفي حوالي ألفي شخص جراء المرض يومياً هذا الشهر. ويُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى؛ إذ حذر مسؤولو الصحة العامة بالولايات المتحدة من أن نقص العمالة المدربة والمواد اللازمة حد من القدرة على إجراء اختبارات على نطاق أوسع.

وعلى الصعيد العالمي، أودى الفيروس بحياة 190 ألف شخص تقريباً. وارتفعت وفيات بريطانيا ب684 وفاة، أي أكثر من اليوم السابق. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن 143 ألفاً و464 (+5386) مصابون بالفيروس. لكن حصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين؛ حيث يقول ممثلون عن هذا القطاع إن آلاف الأشخاص قد توفوا فيها.

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ولا تزال البلاد تنتظر عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لممارسة مهامه؛ حيث لا يزال يتعافى بمنزله الريفي. وأعلن وزير الصحة مات هانكوك أن رئيس الحكومة «في صحة جيدة جداً»، لكن من دون تأكيد معلومات صحيفة «ديلي تلغراف» التي أشارت إلى أن الزعيم المحافظ سيعود لتولي السلطة الاثنين.

وفي إسبانيا تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات إلى 367 حالة جديدة، في أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، في حين سجل عدد الإصابات الجديدة أكبر نمو له منذ الرابع من الشهر الجاري. وسيتم السماح اعتباراً من يوم الاثنين المقبل للأطفال حتى عمر 14 عاماً بالخروج مع أوليائهم للتنزه واللعب أو لقضاء الحاجيات، مع بعض القيود والضوابط، منها ألّا تزيد المساحة الزمنية على ساعة واحدة، وألّا يبتعدوا أكثر من كيلومتر واحد من منازلهم.

وتتواصل في ألمانيا الأعمال بصبر وثبات في برلين لتحويل مركز المعارض بقاعاته الشاسعة إلى مستشفى قادر على استقبال مئات المرضى، ولو أن ألمانيا تعمل حالياً على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء. وقام جنود من الجيش الألماني الأسبوع الماضي بتجهيز هذا المركز الطبي المرتجل بالأثاث تحسباً لموجة ثانية تستعد لها ألمانيا رغم أنها غالباً ما تذكر كنموذج لتعاملها مع الموجة الأولى. وفي مستشفى آخن الجامعي الذي استقبل أولى الحالات الخطِرة ل(كوفيد-19) في ألمانيا، لا تزال عشرات الأسرّة الفارغة مجهزة بانتظار مرضى محتملين. وأكد مدير قسم العناية الفائقة غيرنوت ماركس، «إننا مستعدون للتحرك بسرعة». وهناك حالياً حوالي 13 ألف سرير فارغ في العناية الفائقة من أصل 32 ألفاً بالإجمال في ألمانيا. وأكد رئيس جمعية المستشفيات الألمانية غيرالد غاس أن «ألمانيا مهيأة لموجة ثانية محتملة» من الوباء. وتخطط برلين لعودة تدريجية بطيئة إلى الظروف الطبيعية، بالتزامن مع إجراء مئات آلاف الفحوص في الأسبوع لكشف الإصابات المحتملة. كما أن وضع الكمامات يُفرض تدريجياً بشكل إلزامي في وسائل النقل العامة، كما في المتاجر في بعض المناطق.

وتظاهر عشرات الأساتذة وتلاميذ الثانويات، ومعظمهم يضع كمامات وقفازات للوقاية، في أثينا احتجاجاً على إصلاح للتعليم، في أول مسيرة تجري منذ فرض الحجر المنزلي في اليونان. لكن التظاهرة بقيت رمزية في ظل المخاوف من تفشي الوباء. كما جرت تظاهرة مماثلة في تيسالونيكي، ثانية مدن اليونان في شمالي البلاد.