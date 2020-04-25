«أسكوت» تقدم ملاذاً للعاملين بالرعاية الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستثمر الشركة العالمية المتخصصة بالشقق الفندقية «أسكوت المحدودة»، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، والمملوكة بالكامل لمجموعة «كابيتالاند»، خبراتها ومواردها في مجال الإقامة؛ حيث تقدم ملاذاً آمناً لضيوفها بجميع أنحاء العالم في ظل انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.

تدعم «أسكوت المحدودة» المؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات الخيرية في مكافحة «كوفيد-19»؛ وذلك من خلال تقديم الشقق الفندقية لإقامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمواطنين العائدين إلى بلادهم، وممن تأثروا بإغلاق الحدود والعمالة الوافدة وغيرهم من العالقين؛ بسبب انتشار وباء «كورونا».

وأطلقت أسكوت حملة «رسالة الأمل» باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وهي حملة مقسمة إلى ثلاث مراحل، معززة بشكل كلي الرسالة العالمية للبقاء بأمان في المنزل خلال هذه الأوقات غير المستقرة، مع التطلع إلى أوقات أفضل.

وقال كيفين جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتالاند السكنية العالمية والرئيس التنفيذي لأسكوت المحدودة: «في هذه الأوقات غير المسبوقة، غيَّر وباء «كوفيد-19» الطريقة التي يعيش بها العالم، ونحن في أسكوت عززنا من دعمنا للجهود الوطنية لمختلف الدول لمكافحة الفيروس بتوفير مسكن آمن لضيوفنا، وللمجتمعات المتضررة».

وقال فينسنت ميكوليس، المدير العام لشركة أسكوت المحدودة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند: «نحن نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة ورفاهية جميع ضيوفنا».