مسؤول مصري: دخلنا مرحلة الثبات في مواجهة الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، إن مصر نجحت في عبور ذروة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» ، مشيراً إلى أن أعداد المصابين دخلت مع نهاية الأسبوع الماضي، مرحلة الثبات.

Advertisements

وقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا» بوزارة الصحة: إن أول إصابة في مصر سجلت في 14 فبرايرالماضي، بينما سجلت الإصابة رقم ألف بعد 50 يوماً من ظهور الفيروس في البلاد، فيما سجلت الإصابة رقم ألفين، بعد 8 أيام، والإصابة رقم 3 آلاف بعد 5 أيام، وهو ما يشير إلى أن الأرقام في آخر أسبوع، دخلت في مرحلة الثبات، فلا توجد قفزات في الإصابات أو الوفيات.

وسجلت مصر، أمس،201 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، و71 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1417.

وكانت الحكومة المصرية، نفت الأنباء التي تحدثت عن السماح بأداء صلاة التراويح بمساجد معينة، كما نفت وجود أي جهاز للكشف السريع عن الإصابة بالفيروس .ونفت أيضاً ما تردد عن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية الحالية بالعملات البلاستيكية الجديدة .