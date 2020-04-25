الصين وكوريا الجنوبية بلا وفيات.. ومستويات إصابة متدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مراكز القضاء على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس «كورنا» أمس الجمعة، ليستقر إجمالي الوفيات بالفيروس عند 240 حالة. وذكرت المراكز أنها سجلت ست إصابات جديدة في انخفاض حاد للإصابات اليومية بالوباء التنفسي في البلد الآسيوي.

وتعد الحصيلة الجديدة استمراراً لمؤشر ظهر خلال الأيام الأخيرة بتباطؤ كبير في وتيرة تفشي العدوى، بعد أن وصلت ذروة تفشيه في البلاد إلى تسجيل 909 حالات في 29 من فبراير الماضي.

وعلى إثر هذا التباطؤ في أعداد المصابين، أعلنت الحكومة الكورية «مبادئ توجيهية» لخطتها في «حجر الحياة اليومية» بشكل أفضل، تشمل إرشادات النظافة الوقائية في الأماكن الحكومية والحياة اليومية، وفي نفس الوقت تحث الناس على البقاء في منازلهم إذا بدأت عليهم أعراض مثل الحمى أو العائدين من الخارج خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما أعلنت السلطات الصينية عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، واكدت ست اصابات، منها أربع «محلية». ولفتت إلى شفاء قرابة الف شخص في هونغ كونغ وتايوان.

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وقالت وزارة الصحة إن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يقيمون في مهاجع يخضع كثير منها للحجر الصحي.

وحثت الحكومات في البلدان الآسيوية التي بها عدد كبير من المسلمين، السكان على مراعاة التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في كلمة للشعب بثها التلفزيون: «ليس مهماً أننا لا نستطيع الصلاة معاً في المسجد. ربما تكون هذه منحة من الله لنصلي مع عائلاتنا في المنزل بدلاً من ذلك».

وحظر إقليم السند في باكستان صلاة الجماعة مع بدء شهر رمضان استجابة لنصيحة الأطباء الذين حثوا الحكومة المركزية الباكستانية على تشديد القيود على الصلاة في المساجد. (وكالات)