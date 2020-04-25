شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات شعبية تفوض الجيش الليبي تولي شؤون البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجابة لدعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالخروج والمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية، وفوض عدد من أعضاء مجلس النواب القيادة العامة للجيش بإدارة شؤون البلاد، فيما كشفت مصادر أن تركيا أوقفت تمويل فصيل «فيلق الرحمن» السوري؛ لرفضه إرسال مقاتليه إلى ليبيا، في حين دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لهدنة إنسانية في ليبيا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أبارك ما جاء في كلمة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وأعلن تفويضي الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية»

بدوره، أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، في منشور على «فيسبوك»، تفويض حفتر بتولي زمام السلطة بعد تحرير طرابلس.

من جانبه، أكد الحقوقي الليبي من مدينة درنة محمد صالح جبريل اللافي أنه مع تفويض القوات المسلحة بعدما آلت إليه البلاد من فساد اقتصادي وتشظي المؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية.

وأعلن عدد كبير من الباحثين والناشطين والحقوقيين في مدن بنغازي وإجدابيا وسرت وطبرق ودرنة تفويض المؤسسة العسكرية، ودعت مؤسسات مجتمع مدني في مناطق أخرى للخروج في بيانات مؤيدة لتفويض المؤسسة العسكرية ونزع الشرعية عن حكومة السراج غير الدستورية.

وخرجت مسيرات في عدة مدن ليبية بنغازي ودرنة والبيضاء والمرج وإجدابيا لتفويض حفتر.

وأعلن مجلس مشايخ مدينة ترهونة «63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز 230 ألف نسمة»، في بيان، تفويضاً كاملاً لحفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.

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وتابع: المجلس يطالب المشير حفتر باستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعاً المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، على أن يعمل الجيش الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

كما أعلن المجلس البلدي (سلوق شيوخها وأبناؤها)، في بيان رسمي، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها في تولي أمور البلاد حتى تحرير آخر شبر من التراب الليبي من المغتصب التركي والميليشيات والإرهاب.

دعوة لرفع الشرعية عن الصخيرات

وكان مجلس النواب والقائد العام للجيش قد أصدرا، الخميس الماضي، مقترحين على حدة لحل الأزمة الليبية، ينص مقترح مجلس النواب على تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي جديد من الأقاليم الثلاثة الليبية، وينص مقترح الجيش الليبي على تفويض الشعب الليبي لمؤسسة يختارها الليبيون لقيادة البلاد مرحلياً وإعلان دستور جديد.

وقد اتفق المقترحان على رفع الشرعية عن اتفاق الصخيرات والأجسام المنبثقة عنه، خاصة حكومة فايز السراج، واللجوء إلى الشعب وإعطائه فرصة لاختيار مستقبله ورؤيته للخروج من الأزمة، كما أن المقترحين يعدان فرصة أخيرة للأجسام غير الشرعية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة فعلياً.

إلى ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن تركيا أوقفت تمويل فصيل «فيلق الرحمن» الإرهابي وأغلب مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، بعد رفضه إرسال عناصره إلى ليبيا.وحسب المصدر، فإن التمويل تم إيقافه بأمر من قيادات ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.

وكانت صحيفة أحوال التركية قالت: إن الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه مشاكل في تجنيد السوريين للقتال كمرتزقة في ليبيا، على الرغم من المغريات التي يقدمها لهم. وقالت الصحيفة: إن المخابرات التركية تلجأ إلى أسلوب التخويف والتهديد بالموت لمن لا يلتحقون بصفوف المرتزقة.