شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل الإصابات بكورونا عربياً وازدياد حالات التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، الخرطوم:

”الخليج 365”، وكالات

شهدت دول عدة في المنطقة ، أمس الجمعة،ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما شهدت سلطنة عمان تراجعاً ملموساً في معدل الإصابات اليومية بالفيروس ،بينما مدد لبنان، أمس، التعبئة العامة بتمديد فترة إجراءات العزل أسبوعين إضافيين، لمواجهة انتشار كورونا.

وأعلنت السعودية، أمس، تسجيل 1172 إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 127.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، أمس، شفاء 115 ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 613 حالة.

وأعلنت الكويت أمس تسجيل 215 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع الوفيات إلى 15.

تراجع ملموس في الحالات بسلطنة عمان

وشهدت سلطنة عمان تراجعاً ملموساً في معدل الإصابات بالفيروس حيث تم أمس تسجيل 74 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1790 حالة،مسجلة بذلك تراجعا ملموسا وتحت مستوى المئة إصابة الذي كان على مدار اليومين الماضيين.

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وتماثلت 325 حالة من 1790 حالة للشفاء، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة.

بدورها، أعلنت البحرين، أمس، تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1385 إصابة،فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 1113 بعد تماثل 31 حالة للشفاء.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، أمس، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين، على أن يكون يوم 26 من الجاري موعداً لبدء تخفيف الإجراءات في عدة قطاعات.

وأعلن لبنان، أمس، ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 696 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 140 حالة.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أمس، تسجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 484 ،فيما تم تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 103 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، ارتفاع الإصابات إلى 174، بعد تسجيل 12إصابة جديدة.كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 16، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14.

المغرب يحظر التنقل ليلاً خلال رمضان

إلى ذلك،عزز المغرب إجراءات الحجر الصحي للتصدي لانتشار كورونا، وذلك عبر حظر التنقل ليلاً خلال شهر رمضان يومياً من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً.

وكان المغرب أعلن، أمس، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3692.

وأعلنت الجزائر، أمس، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3127.