إعادة تعقيم 215 منطقة سكنية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد



أكد داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أنه تم تعقيم 226 منطقة تابعة لإمارة دبي، منها جميع الشوارع الداخلية والخارجية، وتم إعادة تعقيم 215 منطقة ذات كثافة سكانية عالية وسكنات العمال باستخدام البلدية أحدث الأجهزة والتقنيات، مضيفاً أن عملية التعقيم مستمرة في بقية مناطق إمارة دبي، من العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال شهر رمضان المبارك، ضمن جهود بلدية دبي الاستباقية في التصدي لفيروس كورونا المستجد



وأضاف أن أجهزة الرش المقطورة على السيارات، والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر، والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية.

وأكد أن المعقمات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وننصح الجمهور بعدم الخروج لإنجاح برنامج التعقيم وتنفيذه بسلاسة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في إمارة دبي، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.