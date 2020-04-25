أبو الغيط يناقش عن بعد انعكاسات أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد أحمد أبو الغيط، أمين عام للجامعة العربية، لقاء أمس الجمعة، عبر الوسائل الافتراضية مع مجموعة «مجلس العلاقات العربية والدولية» الذي يضم مسؤولين عرب سابقين رفيعي المستوي، لمناقشة انعكاسات أزمة كورونا على العالم العربي في المستقبل، وكيفية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة هذا التحدي الخطر.

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وناقش اللقاء ورقة أعدها المجلس حول الانعكاسات المحتملة لكورونا على العالم والمنطقة العربية؛ حيث طرح المشاركون عدداً من السيناريوهات والأفكار لتعامل عربي ناجع مع الأزمة التي شكلها الوباء العالمي، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز العمل العربي الجماعي ودعم الجامعة في المرحلة القادمة، خاصة أن آثار الأزمة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لم تتضح بشكل كامل وإن كان من المؤكد أنها ستطال جميع الدول.

وأجمع المشاركون على أهمية العمل على وضع خطط عربية مشتركة تعزز من قدرات الدول العربية جماعياً وبالذات في المجال الصحي والصناعات الدوائية.

كما تطرق الحوار إلى أهمية دراسة الآثار المتوسطة والبعيدة المدى للوباء العالمي على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي.