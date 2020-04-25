عودة الحياة

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مضى الكثير ولم يبقَ إلا القليل، وما هي إلا أسابيع معدودة، حتى تُحكم الإمارات سيطرتها على فيروس كورونا المستجد بالكامل، بعد أن استنفرت كل طاقتها وكثفت من إجراءاتها الوقائية، واضعة نصب أعينها توسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم، ما سيثمر، لاحقاً انخفاضاً في أعداد المصابين، التي يعتبر ارتفاعها مؤخراً أمراً طبيعياً، بالنظر إلى زيادة عدد الفحوصات اليومية، التي جعلت من دار زايد الأولى عالمياً في إجرائها بالنسبة لكل مليون شخص.

الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على مستوى الدولة، وعلى رأسها تقييد الحركة المرورية خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، آتت أكلها، ليسمح للمراكز التجارية و«المولات» بإعادة فتح أبوابها، لتدب الحياة من جديد في أروقتها التي افتقدت المتسوقين، في صورة لم نعهدها من قبل في دولة، تعتبر عنواناً للحياة والحركة الدائمة، فكان تخفيف قيود الحركة بمثابة رد الدين للملتزمين بالتعليمات، الذين رابطوا في منازلهم، وامتثلوا لتوجيهات القيادة، التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل سلامة كل من يعيش على أرض الإمارات.

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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال رسالة تهنئته للمواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أصاب لب الحقيقة حين أكد سموه أن الالتزام والصبر هما طوق نجاتنا من فيروس كورونا المستجد. ويجب ألا تنسينا فرحتنا بقدوم الشهر الكريم ضرورة التقيد بالإرشادات والنصائح الاجتماعية والصحية إلى حين زوال هذه الغمة.

كلنا يعلم أن شهر رمضان الكريم يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا، إلا أن الظرف الحالي يحكم بأحكامه ويضعنا أمام حقيقة أن سلامة أهلنا ومجتمعنا أهم من بعض العادات والتقاليد التي يمكن إرجاؤها، وإذا كانت الزيارات العائلية ضرورة لا بد منها، فمن الضروري التقيد بالتعليمات التي سمحت للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مع ضرورة ألا يزيد عدد الموجودين في المكان على 5 أشخاص مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين.

قيادتنا الرشيدة التي تراهن على الوعي المجتمعي، كسبت الرهان إلى حد الآن، بدليل التزام أكثرية المجتمع بمنازلهم، وتلقف التوجيهات وتنفيذها بحذافيرها، إيماناً منهم بأنها طوق النجاة، في حربنا مع الفيروس، التي سنخرج منها منتصرين بهمة الجميع.

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