شكرا لقرائتكم خبر عن عمال مدريد تحت رحمة الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل كنيسة في مدريد، يصطف رجال ونساء في طابور بانتظار الحصول على مساعدة غذائية في حي بوينتي دي فايساس الذي يكثر فيه العمال المؤقتون ويضربه وباء كوفيد-19 بقوة والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه. في «المطبخ الشعبي» في سان خوسيه يأتي 450 شخصاً يومياً للحصول على وجبات طعام مجانية متسلحين بقناع أو من دونه مع متر يفصل الواحد عن الآخر في وقت حصد الفيروس حتى الآن أرواح 22157 شخصاً في إسبانيا بحسب أحدث حصيلة.

تروي جلوريا كوراليس قصة شبيهة بقصص عمال فقراء آخرين حولها مفادها أنها خسرت عملها فور انتشار الوباء.

وتوضح هذه الكولومبية العاملة في الخدمة المنزلية والبالغة 50 عاماً «كنت أهتم بامرأة مسنة تبلغ 92 عاماً. وأصبت بإنفلونزا عادية فطلب مني ألا أعود فهم كانوا يخشون أن أنقل العدوى إليها».

وتؤكد سوسانا أورتيجوسا المسؤولة الإعلامية في الرعية في أحد مكاتب الكنيسة، حيث يرن الهاتف باستمرار «لدينا حالات كثيرة لأشخاص صرفوا من عملهم خشية نقلهم العدوى».

وتقع منطقة بوينتي دي فاييساس في جنوب شرق مدريد ويبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة وهي تستقطب عدداً كبيراً من المهاجرين منذ مطلع القرن العشرين، أولاً من مناطق إسبانية أخرى ومن ثم من أمريكا اللاتينية والمغرب وأوروبا الشرقية.

في هذه المنطقة المصنفة رسمياً «الأكثر فقراً وضعفاً» في العاصمة، يستعان بأجراء مؤقتين في القطاع الفندقي والخدمات أو البناء.

Advertisements

وتقول سوسانا أورتيجوسا «نشعر من الآن وبقوة بعواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية فيصبح الناس عاطلين من العمل فوراً هنا» في وقت توقع فيه المصرف المركزي الإسباني تراجعاً «لا سابق له في التاريخ الحديث» لإجمالي الناتج المحلي في البلاد

ويقف الإسباني بيدرو أوران (53 عاماً) للمرة الأولى في طابور للحصول على مساعدة غذائية ويقول «عادة أساعد سمكرياً من دون عقد عمل. وقد أجني 30 يورو في اليوم لكن مع الجائحة لم يعد أحد يتصل بي».

وقد توقف عامل توصيل في مطعم، عند «المطبخ الشعبي» لملء حاويات طعام له ولزوجته. وتدفع له شركة إسبانية ناشئة بعض اليوروهات لكل رحلة يقوم بها وواجه صعوبة في دفع 500 يورو إيجار الغرفة التي يقيم فيها.

وبينت خريطة نشرتها سلطات منطقة مدريد في الثامن من أبريل، أن بوينتي دي فاييساس هو الحي الذي سجل فيه أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين.

ويصعب على كثيرين احترام إجراءات العزل الصارمة التي فرضت منذ 14 مارس بحكم أنهم يقيمون في شقق ضيقة أو يسكنها عدد كبير من الأشخاص أو أنهم يعملون في مهن «أساسية» ويضطرون تالياً للتنقل في رحلات طويلة في وسائل النقل المشترك.

(أ.ف.ب)