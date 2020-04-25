شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة التراويح فى الحرم المكى بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضيئت أركان الحرم المكى اليوم وازدانت مآذنة بذكر الأدعية الكريمة خلال صلوات التراويح فى أول جمعة من شهر رمضان المبارك بحضور الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف وعدد قليل من المصلين تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية لمكافحة انتشار عدوى كورونا.



جانب من المصلين جانب من المصلين

وتخللت الأدعية ابتهالات لله على بركة الصوم التى أنعم بها على أمة المسلمين، وفاضت الألسنة بالشكر والابتهاج بقدوم الشهر الفضيل .



الكعبة المشرفة أثناء صلا التراويح

وهذه ثانى صلاة للتراويح تجرى خلال رمضان حيث أقيمت الصلاة الأولى أمس، وانطلقت بدعوات وقلوب خاشعة بأن يزيح الله هذه الغمة وهذا البلاء والوباء عن بلاد المسلمين ودول العالم أجمع، بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.



الحرم المكى خلال صلاة التراويح فى أول جمعة من رمضان الحرم المكى خلال صلاة التراويح فى أول جمعة من رمضان

وأدى صلاة التراويح، عشرات المصلين فى مشهد ربما لم يرى منذ عدة قرون.





وقال الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف، أمس كلمة عقب الدعاء الذى بكى خلاله وعقب انتهاء الصلاة، هنأ فيها الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المسلمين لاستغلال هذه الايام المباركة فى الدعاء والابتهال لله.

Advertisements





وأضاف الشيخ السديس، إن العالم يشهد جائحة كبيرة هى فيروس كورونا وعلينا التوجه بالصلاة لله لرفع الوباء عن أمته، داعيًا الله أن يبارك فى جهود خادم الحرمين وولى عهده فى هذه الأوقات.





وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.



الحرم المكى

و أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إزالة الحواجز الوقائية التى وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.