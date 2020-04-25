شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تتسلم دعما من الكويت لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الصحة السودانية، دعما من الكويت، ضمن مكافحة فيروس كورونا. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بوزارة الصحة السودانية الدكتور بابكر المقبول، فى تصريح صحفي، إن الدعم شمل مطهرات وملابس واقية وكميات من المياه الصحية. وأعرب المقبول عن شكره لدولة الكويت، حكومة وشعبا، متمنيا دوام التطور فى علاقات البلدين.

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