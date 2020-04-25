شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيله إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيانه له، الجمعة، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 82 عينة تحليل، وتبين أن 81 منها سالبة، وحالة واحدة إيجابية.

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وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد.