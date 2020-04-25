اخبار الخليج

ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيله إصابة واحدة جديدة بفيروس المستجد.

وأوضح المركز في بيانه له، الجمعة، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 82 عينة تحليل، وتبين أن 81 منها سالبة، وحالة واحدة إيجابية.

Advertisements

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا