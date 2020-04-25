شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيله إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيانه له، الجمعة، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 82 عينة تحليل، وتبين أن 81 منها سالبة، وحالة واحدة إيجابية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 61 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.