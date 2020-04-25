الصحة العمانية: وفاة مصاب بكورونا ترفع الحصيلة إلى 10 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا (كوفيد-19)، يبلغ من العمر 74 عامًا. وصرحت الصحة - فقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن هذه الوفاة تعد العاشرة التى تسجل فى السلطنة لمريض مصاب بكورونا. وتتقدم وزارة الصحة العمانية إلى ذوى الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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