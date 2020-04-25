اليمن..الحوثيون يعلنون السيطرة على معسكر استراتيجي بالجوف

اليمن/الخليج 365

أعلنت جماعة "أنصار الله"(الحوثي) اليمنية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، سيطرتها على معسكر استراتيجي للقوات الحكومية بمحافظة الجوف(شمال)، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن مسلحي الجماعة سيطروا على معسكر ”لبنات“ الاستراتيجي وما حوله من تباب بالجوب، بعملية هجومية واسعة.

وقال المصدر إنه بعد تطهير المزاريق (شرق مدينة الحزم عاصمة الجوف)، واصلت عناصر الجماعة تقدمها تجاه تباب "اللبنات" والمعسكر والسيطرة عليه بالكامل.

وأضاف موضحًا أن القوات الحكومية، حاولت استعادة مواقعها بزحف مكثف، مشيرًا إلى أن المسلحين الحوثيين تصدوا لها "وكبدوها خسائر فادحة“.

Advertisements

وأوضح أن قواته سيطرت أيضا على جبل الأقشع، وقرية الخسف(شرق الجوف)، وطرد من أسماهم ”المنافقين“ منها.

وفيما لم يصدر عن الحكومة أية بيان يؤكد أو ينفي ما قاله الحوثيون، لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جانب القوات الحكومية حول تلك المزاعم.

وكانت القوات الحكومية بدأت عملية واسعة في 10 ابريل/ نيسان الجاري لاستعادة مدينة الحزم عاصمة الجوف من أيدي الحوثيين.

لكن الحكومة رحبت بعدها بساعات بهدنة أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية من جانب واحد لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.