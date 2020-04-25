ليبيا..إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ61

ليبيا/وليد عبد الله/الخليج 365
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض(حكومي) في ليبيا، الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61.
وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81عينة سالبة وواحدة موجبة(مصابة).
وبهذا الإصابة ترتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى 61 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 حالة، فضلا عن حالتا وفاة.
وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و826 آلفًا بالعالم، توفي منهم نحو 197 ألفا، وتعافى نحو 780 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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