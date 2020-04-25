القره داغي عن عبد الله الحامد: شهيد الحرية

إسطنبول / الخليج 365

قدّم أمين عام "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" علي محيي الدين القره داغي، الجمعة، تعازيه إلى الأمة الإسلامية في وفاة الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد، واصفا إياه بأنه "شهيد الحرية".

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال القره داغي: "أتقدم للأمة الإسلامية بأصدق التعازي في وفاة الشيخ المصلح الحقوقي المجاهد بالكلمة عبد الله الحامد".

وأضاف "أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، فقد لقي ربه فجر اليوم صابرا محتسبا مظلوما في معتقلات السعودية".

وأرفق القره داغي، التغريدة بصورة للحامد عليها عبارة "شهيد الحرية".

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وحتى مساء الجمعة، لم تعلن الرياض رسميا نبأ وفاة الحامد (69 عاما) في سجنه.

وعلى نطاق واسع، تداول ناشطون وأكاديميون ومنصات حقوقية معارضة، نبأ وفاة الحامد إثر إهمال صحي، بينها حساب "معتقلي الرأي" الذي يتابع الوضع الحقوقي للسعوديين عبر تويتر، وعبد الله العودة نجل الداعية الموقوف لدى المملكة سلمان العودة.

واعتبر العودة عبر تويتر، أن وفاة الحامد الذي وصفه بـ"رمز الإصلاح" "فاجعة".

ووفق بيانات وتقارير معارضة سابقة، كان الحامد المحبوس منذ 2013، بتهم بينها الدعوة إلى تظاهرات، تدهورت صحته منذ 9 أبريل/ نيسان الجاري.

والحامد، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح، والمعتقلين السياسيين في تاريخ المملكة الحديث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.