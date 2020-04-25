اليمن.. احتجاجات في عدن تنديدا بتردي الخدمات

مبارك محمد/ الخليج 365

تظاهر عشرات اليمنيين، الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، احتجاجا على تردي الخدمات، وخصوصا انقطاع الكهرباء.

وفي أحاديث منفصلة للأناضول، قال سكان محليون بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إن محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيسية في مدن المعلا وكريتر والمنصورة والتواهي.

كما أضرم المحتجون النيران في الإطارات، ووضعوا الأحجار في الشوارع الرئيسية، مما تسبب في اختناقات مرورية.

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ووفق المصادر نفسها، تأتي الاحتجاجات تنديدا بتردي الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء التي تزال منقطعة عن بعض الأحياء في عدن، منذ الثلاثاء الماضي، جراء هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في أضرار واسعة، فيما تعاني بعض الأحياء من انقطاع الخدمة منذ أكثر 24 ساعة.

وخلفت الأمطار والسيول، الثلاثاء الماضي بعدن، مصرع 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وإصابة أربعة آخرين، إضافة إلى انهيار نحو 75 منزلًا بشكل جزئي، فضلا عن أضرار ودمار واسع في البنية التحتية.

ويسيطر "الانتقالي الجنوبي" على عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ويعاني اليمن ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية؛ جراء حرب متواصلة للعام السادس بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.