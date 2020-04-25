كورونا.. قطر ترسل شحنة مساعدات طبية ثالثة إلى إيران

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، الجمعة، إرسال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية إلى إيران، لدعمها في جهود مكافحة وباء كورونا.

وقال "صندوق قطر للتنمية" (حكومي)، عبر "تويتر"، إنه واصل تسيير الجسر الجوي من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران، وتضمن ذلك اليوم شحنة تزن 15 طنا.

وأوضح أن "الشحنة الجديدة قامت بإيصالها الخطوط الجوية القطرية (الناقل الرسمي للبلاد)، وضمت معدات ومستلزمات طبية أساسية".

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من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن أمير البلاد تميم بن حمد، وجه بإرسال مساعدات طبية إضافية إلى إيران، دعما من الدوحة لجهود طهران في مكافحة كورونا.

وسبق لقطر أن أرسلت شحنتين من المساعدات الطبية إلى إيران، منذ ظهور الجائحة العالمية بهذا البلد.

وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر وباء كورونا بالمنطقة، حيث أصاب فيها حتى اليوم 88 ألفا و194، توفي منهم 5 آلاف و574.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.