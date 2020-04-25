غزة.. قطر تقدم وجبات طعام للفلسطينيين بمراكز الحجر

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت قطر، الجمعة، تقديم المئات من وجبات الإفطار والسحور للفلسطينيين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، في بيان، إن لجنته بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية (حكومي) ستواصل، خلال شهر رمضان، تقديم وجبات إفطار وسحور للفلسطينيين بمراكز الحجر في القطاع".

وأضاف العمادي، أن طواقم اللجنة القطرية تشرف على تجهيز وجبات الطعام وتوزيعها على مراكز الحجر، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بغزة.

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وأكد على استمرار جهود قطر في مساندة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بشكل خاص.

وبحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، فإنه يوجد 1967 فلسطينيا داخل 28 مركزا للحجر الصحي في القطاع.

ويتم وضع كل العائدين إلى القطاع من الخارج في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما‎، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 340 إصابة بفيروس كورونا منها 17 بقطاع غزة والبقية بالضفة الغربية، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.