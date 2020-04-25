العراق.. الجيش يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الحشد الشعبي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أكد الجيش العراقي، الجمعة، ضرورة الحفاظ على وحدة الحشد الشعبي، وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا.

جاء ذلك في بيان للجيش، بعد يوم من إعلان 4 فصائل شيعية مسلحة، انسحابها من هيئة الحشد الشعبي.

ونقل البيان عن اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله إن الأخير "لم يشاور أو يوافق على البيان الصادر الخميس عن ألوية الحشد الشعبي".

وأوضح خلف أن "ارتباط هذه الفصائل بالقائد العام، هو ارتباط إداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الأمور التي ذكرها البيان المذكور".

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والخميس، أعلنت فصائل "فرقة العباس القتالية"، و"لواء علي الأكبر"، و"فرقة الإمام علي"، و"لواء أنصار المرجعية"، فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، وفق الأمر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة.

وبسبب الخلافات الإدارة والمالية، لجأت تلك الفصائل إلى إعلان انسحابها من الحشد الشعبي.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال المتحدث باسم "لواء أنصار المرجعية" صلاح الموسوي، إن "هناك مظلومية وقعت على بعض فصائل الحشد الشعبي، كلواء أنصار المرجعية الذي يضم 1400 مقاتل لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 سنوات".

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لقتال التنظيم في يونيو/ حزيران 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.