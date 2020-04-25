"حماس": واشنطن تشارك إسرائيل بالعدوان على الفلسطينيين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة لسياسة إسرائيل، "مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق باسم الحركة حازم قاسم، تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل قرار يعود للأخيرة.

وقال قاسم: "الإدارة الأمريكية تصر على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو المؤيدة لضم أجزاء من الضفة للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأمريكي".

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والأربعاء، قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية، يعود إلى إسرائيل.

ووقع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، الإثنين، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".

يحذر الفلسطينيون من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) من أساسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.