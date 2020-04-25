هدف جديد للمملكة

لون جديد من ألوان الاستثمار ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030 ، لتنويع مصادر الدخل الغير نفطية ، لتدلو المملكة بدلوها في الاستثمار الرياضي الدولي، من خلال نية السعودية شراء نادي” نيو كاسل” الإنجليزي ذات التاريخ العريق في دوري الأسود الثلاثة.

خطة شراء ” نيو كاسل” جاء عقب الصفقة الناجحة التي أسفرت عن شراء نادي” شيفيلد” المملوك لأحد الملاك السعوديين ، فلم تكن هذه الصفقات بدعة بل سبقتها استثمارات خليجية طويلة في الأندية الإنجليزية منها على سبيل المثال لا الحصر رعاية طيران الإمارات لنادي أرسنال الإنجليزى ، بل إن دولة الإمارات الشقيقة لها منشأة رياضية شامخة هي ملعب الإمارات.

أما عن جماهير النادي فقد عبروا عن فرحتهم الشديدة لاغتنام صندوق الاستثمارات السعودية الفرصة ان تمت شراء النادي، إذ صدح موقع التغريدات القصيرة” تويتر” بعبارات التشجيع والفرح ، منها على سبيل المثال: “جماهير نيوكاسل هي اكثر ناس فرحة بسبب امتلاك السعودية لناديهم”.

هذه الصفقة تؤكد مما لا يدعو مجالاً للشك قوة الاقتصاد السعودي حتى في أحلك الظروف والأزمات ، وما أصعبها أزمة تلك التي يمر بها العالم في الوقت الراهن من انتشار لوباء كورونا وما تمخض عنها من تداعيات اقتصادية.

Advertisements

فالاحتياطات النقدية مكنت السعودية من السير في طريقين المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، مع مواجهة جائحة فيروس كورونا من موقع قوة؛ إذ إن المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في حجم الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية.

وبالأرقام فإن الحكومة نجحت خلال العام المالي 2019 في تحقيق الأهداف المالية الرئيسة، وزادت إيراداتها غير النفطية بنسبة 13% في السنة نفسها.، هذا النمو مكّنها من توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي لمواجهة كورونا، حيث جرى توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، بعد صدور الأوامر الكريمة بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير مستلزمات وزارة الصحة.

فليزيد الله هذه البلد سخاء على سخاء وحفظ قائدها وأمنها ومواطنيها من كل سوء وجعلها نبراساً يهتدى بها.

بقلم : عبد العزيز بن رازن

المستشار بمركز الدراسات العربية- الروسية CAIRS