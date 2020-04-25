وفيات كورونا فى أمريكا تتضاعف وتقفز إلى 50 ألفا

وصل عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام والأعلى فى العالم وفقا لإحصاء رويترز.

وبحسب الإحصاء أصيب نحو 875 ألف أمريكى بالمرض التنفسى شديد العدوى (كوفيد 19) الذى يسببه الفيروس، وتوفى حوالى ألفى شخص جراء المرض يوميا هذا الشهر.

ويُعتقد أن العدد الحقيقى للحالات أعلى، إذ حذر مسؤولو الصحة العامة بالولايات المتحدة من أن نقص العمالة المدربة والمواد اللازمة حد من القدرة على إجراء اختبارات على نطاق أوسع.

ومن المرجح أن تكون الوفيات أعلى إذ أن معظم الولايات لا تحسب إلا الوفيات فى المستشفيات ودور الرعاية ولا تدرج الذين توفوا فى المنازل. ووقع نحو 40 بالمئة من الوفيات فى ولاية نيويورك بؤرة تفشى المرض فى الولايات المتحدة، تليها نيو جيرزى وميشيجان وماساتشوستس. ويتجاوز الآن عدد الوفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة إجمالى عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الكورية (1950-1953) الذى بلغ 36516.