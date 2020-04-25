فريق ( بصمة كلنا وطن ) ينظم حملة تبرع بالدم لمواجهة كرونا

أطلقت مؤسسة بصمة خير حملة تبرع بالدم وذلك لمواجهة جائحة كرونا والتي ينظمها فريق ( بصمة كلنا وطن ) للعمل التطوعي بالتعاون مع مستشفى رعاية الوطني ، وتعد هذه الحملة من المبادرات الخدمية للمجتمع التي حرص الفريق على تقديمها والتي لها إقبال كبير من أبناء الوطن الغالي والمقيمين والذين عبروا عن استعدادهم لتلبية نداء التبرع بالدم؛لتدارك النقص الحاصل في الدم نتيجة مرض الكروان الذي يجتاح العالم .

ويتوجه فريق ( بصمة كلنا وطن ) بالشكر الجزيل لكل المتبرعين والجهات المسؤولة وإلى أبطال الأمن الذين سهلوا للمتبرعين استخراج تصاريح التبرع والوصول إلى المستشفى والرجوع منه بكل سهولة ويسر وايضاً الشكر إلى أبطال الصحة الأفذاذ في التغلب ومكافحة هذا الوباء الخطير .

وتأتي هذه الحملة تفعيلا للحس الإنساني في المجتمع ، وتطبيقا للأمر الرباني الكريم الوارد في الآية المباركة

” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ”

وتحدث منسق الحملة الأستاذ عبدالله النخيفي لل(المواطن) بقوله : إن حملة التبرع بالدم هذه تعد إحدى مبادرات فريق ( بصمة كلنا وطن ) ؛لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع فبها نحيي اﻹنسانية، وجاءت هذه المساهمة؛ لما وجدناه من نقص في بنوك الدم نظير النقص الحاصل للدم في ظل جائحة كرونا الحالية وفِي الوقت نفسه توخينا الحذ والحيطة واتخاذ للإجراءات الوقائية والسلامة نقوم باستقبال عشر متبرعين في اليوم الواحد وفي نفس الوقت ملتزمين باجراءات السلامة من لبس الكمامات والمعقمات وأيضاً التباعد ، ونقوم ايضاً باستخراج التصاريح الخاصة بالتبرع ”.