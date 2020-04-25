شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن مشروعا لتوزيع 38 ألف سلة غذائية بالسودان و20 ألفا فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية السودان، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن محسن جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية.وفق بيان صحفى.

وسيجري توزيع 38,000 سلة غذائية في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وسنار بجمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 229,266 فرد لسد حاجة الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، بحيث ستقوم منظمة الاغتنام للتنمية بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة ليتم إيصالها لمنازل المستفيدين والمحتاجين، وذلك لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير جعفر في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا التدشين يأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين بالدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أوضح ممثل منظمة العون الإنساني الدكتور علي عباس فضل الله، أن هذه السلال الغذائية ستخدم الكثير من الفقراء والمحتاجين بمختلف الولايات السودانية، مقدمًا شكره للمملكة ممثلة بالمركز بالوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته.

فيما أثنى إسماعيل الماحي ممثل منظمة الاغتنام للتنمية البشرية على عمل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، واصفا الجهد المبذول منه بالملحمة الإنسانية.

ودشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع 20,000 سلة غذائية بجمهورية باكستان الإسلامية، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك, حيث حضر حفل التدشين في إسلام آباد معالي حاكم إقليم البنجاب شودري سرور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

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وسيتم توزيع هذه السلال بعشر مناطق في إقليم البنجاب بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وسيستفيد من المشروع حوالي 120 ألف شخص موزعين في عشر مقاطعات بإقليم البنجاب، بحيث ستقوم مؤسسة "حياة" بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليتم إيصالها وتسليمها لمنازل المستفيدين والمحتاجين وذلك لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا، بينما سيتم اختيار المستفيدين من هذا المشروع بالتعاون مع حكومة إقليم البنجاب.

وفي تصريح بهذه المناسبة رفع السفير المالكي التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد وإلى الشعب السعودي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال : إن هذا المشروع الذي نقوم اليوم بتدشينه يأتي امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان، تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين في كل مكان.

من جانبه أعرب حاكم إقليم البنجاب شودري سرور عن شكره نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهده، مؤكداً أن المملكة سباقة بالخير، ومعروفة بالوقوف إلى جانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

وقال : إن مشروع السلال الغذائية التي دشنه مركز الملك سلمان سيساعد الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب، مؤكداً أن فريق مركز الملك سلمان يتميز بالتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية على الدوام.