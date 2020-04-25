شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..تعرف على القطاعات المسموح لها بالعمل فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تضمن قرار تخفيف تقييد الحركة في دبي استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل، وعودة العمل بنظام التعرفة السابقة مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك.





وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبى، عبر حسابه بموقع تويتر، من خلال إنفوجراف، أنه في قطاع النقل ضرورة الحفاظ على شروط التباعد المكانى بمعدل مترين لكل فرد، وفرض قيود على أعداد الركاب في التاكسى لراكبين اثنين كحد أقصى، مع الالتزام بشروط التعقيم المطلوبة.

وأشارإلى ضرورة استمرار فرض ارتداء الكمامات على الركاب خلال تنقلهم في وسائل النقل، واستمرار فرض ارتداء الكمامات على العاملين في المحطات، وسيتم إضافة ملصقات على أرضية المترو وفى المحطات تسمح للركاب بتقدير المسافة الآمنة المطلوبة ضمن التدابير الوقائية المفروضة.



أوضح :" كما تضمن القرار السماح للعمل بمقر الشركة أو المؤسسة لما لا يزيد على 30% من إجمالي العاملين في حال الضرورة لذلك واستمرار العمل عن بعد لنسبة الـ 70% الباقية، مع مراعاة قياس درجات الموظفين عند الحضور والانصراف يومياً وكذلك الزوار".

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واستطرد، أنه خلال المرحلة المقبلة يرجى الالتزام بالتباعد الاجتماعى وأخذ جميع التدابير الاحترازية بارتداء الكمامات بشكل دائم حتى لا يتعرض المخلفين للغرامة المالية وقدرها 1000 درهم.

وحددت حكومة دبى القطاعات المصرح لها بالعمل، ومنها سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومصنعى وموردى المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد والاتصالات والمطعام والمقاهى باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية والخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية "الصرف الصحى والنفايات"وخدمات النظافة العامة والخاصة والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات ووسائل النقل العام وتشمل سيارات الأجرة التاكسى والحافلات والمترو.

وحذرت حكومة دبى الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة، كما فضلت أن تكون ممارسة الرياضة قرب المنزل، (المشي-الجري-ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات، كما سمح القرار للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والتعقيم.

كما تضمن القرار السماح إعادة فتح جزئي لمراكز التسوق والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها، والسماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص واستخدام الكمامات ومواد التعقيم.











