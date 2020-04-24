شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدمه «متحدث الصحة» يومياً.. تعرّف على المقصود بمصطلح «الحالات النشطة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:
يستخدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي مصطلح «الحالات النشطة»، وهو ما يدفع الكثير للتساؤل عن المقصود بهذا المصطلح.
وأوضحت وزارة الصحة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر” أن الحالات النشطة تعني الحالات المصابة حالياً ولم تتماثل للشفاء بعد، بمعنى أن إجمالي الحالات المسجلة المؤكدة يُستبعد منها حالات الوفاة والتعافي، والناتج يكون هو إجمالي الحالات النشطة.
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