شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة السنة النبوية السعودية، صلاة التراويح فى أول جمعة من شهر رمضان المبارك من المسجد النبوى، بحضور عدد قليل من المصلين، وردد المصلون الأدعية والشكر لله على نعمة الصوم فى شهر رمضان الذى من به الله على أمة المسلمين.





وفى الوقت نفسه أقيمت صلاة التراويح من الحرم المكى فى الليلة الثانية من ليالى رمضان والجمعة الأولى خلال الشهر الكريم.

وقد أقيمت أمس الخميس صلاة التراويح فى الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك بدعوات وقلوب خاشعة بأن يزيح الله هذه الغمة وهذا البلاء والوباء عن بلاد المسلمين ودول العالم أجمع، بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.





وقال الشيخ عبد الرحمن السديس، فى كلمة له عقب الدعاء الذى بكى خلاله وعقب انتهاء الصلاة، هنأ فيها الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المسلمين لاستغلال هذه الايام المباركة فى الدعاء والابتهال لله.

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وأدى صلاة التراويح، عشرات المصلين فى مشهد ربما لم يرى منذ عدة قرون، حيث نشرت رئاسة شئون الحرمين عبر حسابها على تويتر، صورا من الصلاة، التى أمَّ فيها الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، المصلين الذين ربما يتعدوا على أصابع اليد.

وقال إن العالم يشهد جائحة كبيرة هى فيروس كورونا وعلينا التوجه بالصلاة لله لرفع الوباء عن أمته، داعيًا الله أن يبارك فى جهود خادم الحرمين وولى عهده فى هذه الأوقات.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إزالة الحواجز الوقائية التى وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.

وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقى رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، من ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.