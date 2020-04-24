شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ: إيقاف الحكم بالجلد فى السعودية والاكتفاء بعقوبات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، إنه صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.



ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

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وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا فى السعودية قراراً بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.