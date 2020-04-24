شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان ينتقد حاكم المصرف المركزى فى ظل تفاقم أزمة العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، اليوم الجمعة، حاكم المصرف المركزى رياض سلامة، مشككا فى أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

وقال دياب إن البلد الذى يعيش أزمة تكبد خسائر إضافية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام وإن السيولة فى النظام المصرفى تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة 5.5 مليار دولار فى آخر ثلاثة أشهر.

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وقال دياب إنه من الضرورى تمرير خطة إصلاح اقتصادى، والتى خرجت مسودتها فى وقت سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادى المزيد من الأزمات.