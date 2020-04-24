شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3127 مصابا و415 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 3127 حالة إصابة، 415 حالة وفاة.

وقال فورار ، فى مؤتمره الصحفى اليومى ، إنه تم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 1408 حالات.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجارى تطبيق حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ 48 ، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا ، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم وضعها قيد الحجر الصحى الكامل.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 29 أبريل الجاري، بسبب فيروس كورونا.