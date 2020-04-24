السودان.. البرهان يتهم أحزابا بتشكيل "خلايا" في الجيش

الخرطوم/ الخليج 365
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بفيديو ترويجي لمقابلة مع إعلام رسمي:
- بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية
- نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش
- كل الانقلابات التي جرت بالسودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها
اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية بالبلاد.
جاء ذلك في فيديو ترويجي لمقابلة أجراها البرهان مع التلفزيون السوداني الرسمي، بثه مجلس السيادة عبر موقعه، فيما يبث الحوار كاملا مساء السبت.
وردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية، قال البرهان: "بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية".
وتابع: "نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت بالسودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها".
والأحد، قال البرهان في كلمة بمقر القيادة العامة للجيش، إن المنظومة الأمنية بالبلاد "متوحدة ومتماسكة".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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