كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

ديانا شلهوب / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المغرب وسلطنة عمان، الجمعة، إلى 158 في الأولى و10 في الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 3 وفيات لترتفع المحصلة إلى 158.

وكشف مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة محمد اليوبي، عن تسجيل 190 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و758.

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وأوضح أن إجمالي الإصابات يشمل 158 وفاة، و486 متعافيا.

من جهتها، أعلنت سلطنة عمان، تسجيل عاشر وفاة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و790، بينها 10 وفيات، و325 متعافيا.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و806 آلاف بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى ما يزيد على 776 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.