تركيا تجلي دفعة جديدة من رعاياها العالقين بالسعودية

أنطاليا ـ قونية / الخليج 365

أجلت تركيا، الجمعة، دفعة جديدة من مواطنيها العالقين في السعودية، ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، أقلعت من السعودية وهبطت في مطار أنطاليا، وعلى متنها 349 راكبا.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى ولايتي بوردور (جنوب غرب) وإسبارطة (غرب)، من أجل خضوعهم لحجر صحي مدة 14 يوما.

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كما حطت طائرة للخطوط الجوية التركية، قادمة من السعودية في مطار قونية، وعلى متنها 269 مواطنا.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى مدينة "قره مان"، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.

والخميس، أجلت السلطات 176 مواطنا تركيا في السعودية، عبر رحلة وصلت مطار أنقرة.

وقال نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الخارجية التركية السفير فاروق قايماقجي، الخميس، إن بلاده أجلت 32 ألف مواطن من 76 دولة جراء تداعيات كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.