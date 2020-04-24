"الإغاثة التركية" توزع وجبات إفطار على نازحين شمالي سوريا

أعزاز / الخليج 365
ـ داخل مخيمات بمحيط مدينة أعزاز شمالي حلب شملت 5 آلاف شخص
ـ توزيع الوجبات بدل إقامة مأدبة إفطار جماعية، يأتي في إطار تدابير مكافحة كورونا
وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، وجبات إفطار على 5 آلاف شخص في مخيمات النازحين، بمحيط مدينة أعزاز شمالي حلب السورية، في أول أيام شهر رمضان.
وأشار المسؤول الإعلامي للهيئة في ولاية كليس التركية يعقوب ألاجا، إلى أنهم وزعوا وجبات ساخنة على النازحين بدل إقامة مأدبة إفطار جماعية، كما درجت عليه العادة في السنوات السابقة، وذلك في إطار التدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكد ألاجا، أنهم سيواصلون في الأيام القادمة من شهر رمضان، تقديم يد العون إلى النازحين السوريين.
وقال: "نواصل هذا العام أيضا وقوفنا مع الشعب السوري المظلوم، نسأل الله أن يتقبل من كل من قدم المساعدات لنا لإيصالها إلى النازحين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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