غريڤيث: مشاورات لإضافة أسماء صحفيين يمنيين بقوائم تبادل الأسرى

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريڤيث، الجمعة، عن مشاورات لإضافة أسماء صحفيين محكوم عليهم بالإعدام والسجن من قبل الحوثيين، في كشوفات تبادل الأسرى، تمهيدا لإطلاق سراحهم.



وقضت محكمة حوثية بصنعاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري، في حكم ابتدائي، بإعدام أربعة صحفيين من أصل عشرة محتجزين لدى الجماعة منذ 2015، بتهمة "التجسس والتخابر لصالح دول أجنبية".



وقال غريڤيث، في تصريحات إعلامية، إن مكتبه "يعمل على تضمين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام، في قوائم أسماء المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب" من سجون الحوثيين.



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ولفت إلى أن وقع خبر أحكام الإعدام "كان صادما"، داعيا أطراف النزاع (الحكومة والحوثيين) إلى التوقف عن التعامل مع الملف الإنساني من منظور سياسي.



ولاقى حكم الإعدام بحق الصحفيين إدانات دولية واسعة، فيما اعتبر الحوثيون أن الحكم "يتطابق مع القوانين".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

وخلف هذا النزاع إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فيما بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

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