تونس.. الأمن يفرق عمالا حاولوا كسر قرار إغلاق جزيرة "جربة"

جربة / هيثم المحضي / الخليج 365

ـ مئات المقيمين والعاملين في الجزيرة أرادوا الخروج منها

ـ السلطات المحلية بدأت صباح الجمعة إجراءات أولية للسماح بمغادرة نحو 3 آلاف عامل

فرق الأمن التونسي، الجمعة، عمالا ومقيمين حاولوا الخروج من "جربة" جنوبي البلاد، مستعجلين تنفيذ قرار محلي يسمح لهم بمغادرة الجزيرة التي تشهد إغلاقا ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

ووفق مراسل الخليج 365، توجه مئات العمال والمقيمين في الجزيرة الواقعة بمحافظة مدنين، إلى الطريق الروماني الذي يعد أحد مداخل الجزيرة، في محاولة للمغادرة؛ بسبب ما اعتبروه "تأخر" السلطات في السماح لهم بذلك.

واستعجل هؤلاء تنفيذ قرار أعلنه محافظ مدنين الحبيب شواط، في تصريحات إذاعية مساء الخميس، يقضي بتمكين الراغبين في الخروج من جزيرة جربة بمغادرتها.

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وذكر شهود عيان، أن قوات الأمن فرقت العمال والمقيمين الذين تأهبوا للمغادرة باستعمال الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على الرجوع إلى مركز المدينة.

وبحسب مصادر محلية، بدأت السلطات في جربة، صباح الجمعة، إجراءات أولية للسماح بمغادرة نحو 3 آلاف عامل.

وتتمثل الإجراءات في تشخيص الحالة الصحية لكل شخص يرغب في الخروج من الجزيرة، إضافة إلى توقيع وثيقة الالتزام بالحجر الصحي الإجباري في مدينته.

وفي مارس/ آذار الماضي، صنفت وزارة الصحة جزيرة جربة، بؤرة محتملة لتفشي كورونا، وتبعا لذلك تم إغلاق كافة مداخلها.

وحتى مساء الخميس، سجلت تونس 918 إصابة بالفيروس، بينها 38 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.