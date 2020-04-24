كورونا.. العراق يسجل 3 وفيات و31 إصابة

بغداد / إبراهيم صالح، علي جواد / الخليج 365

ـ إجمالي ضحايا الفيروس 1708 إصابات منها 86 وفاة، بحسب وزارة الصحة

ـ رئيس البرلمان يفتتح مستشفى ميدانيا لمعالجة المصابين بمحافظة نينوى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و31 إصابة بفيروس كورونا، فيما افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مستشفى ميدانيا لمعالجة المصابين في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت وفاتين بكورونا بالعاصمة بغداد، وحالة في محافظة المثنى، جنوبي البلاد.

وأشارت أنها رصدت 31 إصابة و33 حالة تعافٍ من الفيروس.

وبالإحصاءات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين إلى 1708 إصابات، منها 86 وفاة، و1204 حالات تعافٍ، بحسب الوزارة.

Advertisements

على صعيد متصل، افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، مستشفى ميدانيا لمعالجة مصابي كورونا، في محافظة نينوى (شمال).

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان، إن المستشفى "بسعة 130 سريرا، في منطقة جليوخان، بالموصل".

وأشار البيان، إلى أن مستشفيات ميدانية أخرى سيتم افتتاحها في محافظتي الأنبار (غرب) والنجف (جنوب)، خلال الفترة المقبلة.

وتراجع معدل الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في العراق، حيث لم يتجاوز 50 حالة يوميا، فيما كان يقترب من 70، قبل نحو أسبوعين.

ووفق تقديرات وزارة الصحة، فإن البلاد ستتمكن من احتواء الفيروس بشكل كامل خلال فصل الصيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.