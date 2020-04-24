رغم كورونا.. إقبال كثيف بسوق تونسية بأول أيام رمضان

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

في أول أيام شهر رمضان الكريم، طوابير طويلة تصطف قبالة بوابة السوق المركزية بالعاصمة التونسية، وحشود كثيفة من المواطنون يقفون بانتظار دورهم للدخول.

إقبال كثيف وحركة عادية في الشهر الفضيل، لكنها تبدو استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا، فيما حرص المواطنون على الالتزام بتدابير التباعد والوقاية.

أما داخل السوق، فتتعالى أصوات باعة السمك على إيقاع منتظم وسجع يجعل المستمع يخال أن البائع يردد إحدى الأغاني الشعبية.

باعة الخضار والغلال لم يفوتوا أيضا فرصة استعراض قدرتهم على استقطاب الزبائن، عبر مفردات غالبا ما تحظى باستجابة سريعة، حيث يقبل الراغبون على ابتياع بضاعته من كل حدب وصوب.

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حركة وجلبة بالسوق، وعرض لجميع احتياجات المواطن من الخضر والفواكه والأسماك الطازجة والخبز والأجبان، رغم صعوبة الظرف الذّي تمر به البلاد كغيرها من سائر دول العالم بمواجهة جائحة كورونا.

من جانبها، أطلقت السلطات التونسية، كدأبها في كل سنة مع حلول شهر رمضان، خططا لمراقبة الأسعار والمواد المعروضة يشرف، على تنفيذها مراقبو الأسعار في السوق المركزية بالعاصمةـ فضلا عن مراقبة نشاط التجار ومنع الزيادة غير القانونية في الأسعار.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، عدم وجود مبرر للتهافت على المواد الغذائية وغيرها خلال هذه الفترة والفترات اللاحقة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان تزويد السوق بالبضائع، وبأسعار مقبولة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن، ومجابهة الاحتكار وسلامة المنتوج.

وحتى مساء الخميس، سجلت تونس 918 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 38.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.