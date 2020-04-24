كورونا.. 8 وفيات في الجزائر و4 إصابات بالأردن

حسان جبريل - ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 8 وفيات بفيروس "كورونا"، فيما رصد الأردن 4 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، عبر بيان، بارتفاع إجمالي وفيات "كورونا" في البلاد إلى 415 بعد تسجيل 8 حالات.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة؛ لترتفع المحصلة إلى 3 آلاف و127.
ولفت إلى أن إجمالي الإصابات بينها 415 وفاة وألف و408 حالات تعاف.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 441.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 7 وفيات و325 متعافيًا.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و787 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 194 ألفا، وتعافى أكثر من 771 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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